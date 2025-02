Zawstydzają mocarstwa. Malutki kraj znów wyśle broń Ukrainie

Ukraińskie siły zbrojne otrzymają transportery opancerzone Patria 6x6, które zostaną wyprodukowane na Łotwie. Informację tę potwierdził minister obrony tego kraju Andris Spruds. Zaznaczył, że testy użyteczności i wytrzymałości pojazdów zostaną przeprowadzone w warunkach maksymalnie zbliżonych do bojowych, co ma zapewnić cenne wnioski również dla łotewskiej armii.

W oświadczeniu wydanym 10 lutego przez łotewskie ministerstwo obrony nie podano szczegółów dotyczących liczby transporterów opancerzonych przygotowywanych dla Ukrainy. Agencja LETA precyzuje jednak, że podpisana umowa obejmuje przekazanie Ukrainie 42 wozów Patria 6x6, a dostawy mają odbyć się w 2025 r.

Patria 6x6 z Łotwy dla Ukrainy

Patria 6x6 jest flagowym produktem fińskiego koncernu zbrojeniowego Patria. W ubiegłym roku, wiosną, w Valmieri na północnym wschodzie Łotwy rozpoczął działalność nowy zakład produkujący te transportery. Ministerstwo obrony Łotwy już w 2021 r. złożyło zamówienie na ponad 200 takich pojazdów z planem ich dostaw dla łotewskiej armii do 2029 r.

Resort obrony w Rydze przekazał, że większość transporterów opancerzonych przeznaczonych dla Ukrainy będzie pochodzić z nowej produkcji. Zapewnił również, że realizacja tych dostaw nie zakłóci zamówień na rzecz łotewskich sił zbrojnych. Patria 6x6 to wozy mieszczące 2-3 członków załogi i do 10 żołnierzy desantu. Posiadają silniki o mocy niemal 400 KM i są w stanie osiągać prędkość do nawet 100 km/h oraz zapewniać ochronę balistyczną i przeciwminową zgodną z normą STANAG 4569 (na poziomie II lub IV).

Pomagają Ukrainie jak tylko mogą

Łotewskie władze zaznaczają jednocześnie potrzebę kontynuacji wsparcia zbrojeniowego dla Ukrainy. W 2024 r. wartość łotewskiego wsparcia wojskowego dla tego kraju osiągnęła ponad 0,25 proc. PKB, co oznacza kwotę rzędu ok. 100 mln euro. Podobny poziom pomocy przewidywany jest na lata 2025 i 2026, co stawia Łotwę w czołówce krajów wspierających Ukrainę w odniesieniu do procentowego udziału w PKB.