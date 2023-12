Mocarstwo podjęło decyzję. Gigant zostaje w pobliżu Izraela

To już trzeci raz, kiedy misja lotniskowca USS Gerald R. Ford jest przedłużana, co, jak zauważa AP, jest wyrazem nieustających obaw USA o niestabilność w regionie na tle trwającej wojny w Gazie. W ostatnich latach rzadko zdarzało się, aby Stany Zjednoczone utrzymywały w tym regionie dwa lotniskowce, co dodatkowo podkreśla powagę sytuacji .

Jak podaje AP, w piątek w regionie znajdowało się 19 amerykańskich okrętów wojennych, w tym siedem we wschodniej części Morza Śródziemnego i 12 kolejnych, które rozlokowane są wzdłuż Morza Czerwonego, przez Morze Arabskie aż do Zatoki Perskiej.

Lotniskowiec USS Gerald R. Ford to największa tego typu jednostka na świecie, która pozostaje obecnie w służbie. Jej wymiary to niespełna 340 m długości i ok. 41 m szerokości. Wyporność okrętu przekracza 100 tys. ton. Niebagatelne gabaryty nie przeszkadzają jednostce rozpędzić się do prędkości 30 węzłów (ok. 55 km/h). Odpowiadają za to dwa reaktory atomowe A1B.