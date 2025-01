Brytyjski niszczyciel z nowymi rakietami. Mają je już polskie Mieczniki

Mimo uzbrojenia w 48 wyrzutni Sylver A50 dla pocisków Aster 15 i Aster 30, operacje prowadzone w ciągu ostatnich miesięcy na Morzu Czerwonym ujawniły pewne niedociągnięcia takiej konfiguracji w zwalczaniu celów różniących się od siebie tak bardzo jak niewielkie drony i przeciwokrętowe pociski balistyczne.

HMS Defender otrzymał nowe wyrzutnie

Dowództwo brytyjskiej marynarki już wcześniej zdawało sobie sprawę, że okręty mają pole do zwiększenia swoich zdolności i w 2021 r. zainicjowało proces ich modernizacji. HMS Defender, pierwszy z niszczycieli przechodzących modernizację, właśnie otrzymał dodatkowe wyrzutnie systemu Sea Ceptor dla pocisków CAMM – takich samych jak znajdą się na polskich Miecznikach.

Niszczyciel HMS Defender na pierwszym planie. Wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych są umieszczone za osłoną za działem dziobowym, fot. Crown copyright 2023 © Licencjodawca

Niszczyciele typu 46 mają 152 m długości, 21 m szerokości i wyporność 8500 t. Początkowo Brytyjczycy pracowali nad nowymi niszczycielami wspólnie z Francuzami i Włochami. Później drogi tych państw się rozeszły i Włosi z Francuzami wspólnie stworzyli niszczyciele typu Horizon, a w Wielkiej Brytanii powstały niszczyciele typu 45. Obie konstrukcje łączy kilka wspólnych elementów, w tym główny system przeciwlotniczy PAAMS, w Wielkiej Brytanii znany jako Sea Viper. Składa się na niego 48 pionowych wyrzutni rakiet Sylver A50 dla pocisków krótkiego zasięgu Aster 15 i średniego zasięgu Aster 30.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

W przypadku brytyjskich niszczycieli do wykrywania celów służy radar SAMSON, a na okrętach włosko-francuskich jest to radar EMPAR. Pozostałe uzbrojenie brytyjskiego niszczyciela stanowią: armata Mk 8 kaliber 113 mm, dwa systemy obrony bezpośredniej Phalanx, pociski przeciwokrętowe Harpoon i śmigłowce pokładowe.

Wyrzutnie pociskow CAMM na fregacie HMS Lancaster typu 23, fot. Crown copyright 2021 © Licencjodawca

Kontrakt na modernizację niszczycieli został podpisany w 2021 r. Jej częścią jest instalacja systemu przeciwlotniczego Sea Ceptor. Wyrzutnie zainstalowane na HMS Defender nie są nowe, zostały zdjęte z jednej z fregat typu 23 przeznaczonych do wycofania. Był to HMS Monmonth wycofany w 2021 r. lub HMS Argyl wycofany w 2024 r. Wycofanie tych okrętów z linii było zaplanowane z wyprzedzeniem i jest częścią przygotowań do wcielenia w ich miejsce fregat typu 26 i 31. W odróżnieniu od wspomnianych wycofanych fregat, które miały 32 wyrzutnie pocisków CAMM, na niszczycielach typu 45 jest ich 24. Po modernizacji okręt dysponuje łącznie 72 pociskami przeciwlotniczymi krótkiego i średniego zasięgu, w tym zdolnych do zwalczania pocisków balistycznych.

Pociski poruszają się z prędkością ponad Mach 3

Pociski przeciwlotnicze CAMM (Common Anti-Air Modular Missile), opracowane przez MBDA służą do obrony powietrznej krótkiego zasięgu. Mają długość 3,2 m, masę 99 kg i zasięg do 25 km. Poruszają się z prędkością ponad Mach 3, co pozwala na skuteczne zwalczanie celów, takich jak samoloty, śmigłowce, pociski manewrujące i drony. Dzięki zimnemu pionowemu startowi, pociski te są wszechstronne i mogą być integrowane z różnymi platformami lądowymi i morskimi. Użytkownikiem pocisków CAMM jest także Polska. Są one uzbrojeniem systemów przeciwlotniczych Narew i Pilica +, a w przyszłości znajdą się również na fregatach Miecznik i na korwecie ORP Ślązak. Tak w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii do uzbrojenia wejdą również pociski CAMM-ER o zasięgu wydłużonym do 45 km.

Wystrzelenie pocisków CAMM z fregaty HMS Argyll. Dobrze widoczne działanie zimnego startu oznaczające, że silnik rakiety włącza się dopiero po opuszczeniu wyrzutni, fot. Crown copyright 2021 © Licencjodawca

W ten sposób niszczyciele typu 45 stały się najlepszymi europejskimi okrętami wojennymi w aspekcie obrony przeciwlotniczej. W ciągu kilku lub kilkunastu lat dołączą do nich równie potężnie uzbrojone niemieckie fregaty typu 127, włoskie niszczyciele DDX i nowe brytyjskie niszczyciele typu 83. Tym samym modernizacja brytyjskich niszczycieli jest zapoczątkowaniem trendu wynikającego z ostatnich doświadczeń, pokazujących, że wiele współczesnych okrętów wojennych ma za mało rakiet by przeciwstawić się atakowi saturacyjnemu wymagającemu wystrzelenia kilkunastu pocisków jednocześnie. Ponadto okręty muszą dysponować pociskami różnych typów by móc zwalczać szeroki wachlarz zagrożeń rozciągający się od prymitywnych dronów, przez klasyczne samoloty i śmigłowce, pociski manewrujące po zaawansowane przeciwokrętowe pociski kierowane i pociski balistyczne.