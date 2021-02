Mniej myśliwców F-35 Stealth w przestworzach. Wszystkiemu winne silniki

Problem z dostępnością silników dla F-35

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację amerykańskie Dowództwo Walki Powietrznej (ACC), nadzorujące jednostki myśliwców, zmniejszyło liczbę pokazów lotniczych w 2021 roku, w których weźmie udział F-35 . W ten sposób instytucja chce zapewnić odpowiednią liczbę myśliwców do zadań operacyjnych - rozmieszczenia w bazach i szkoleń.

Głównym problemem jest to, że silniki odrzutowców F-35 za bardzo się nagrzewają. Ciepło powoduje przedwczesne pękanie powłok łopatek turbiny. To z kolei oznacza, że więcej silników potrzebuje naprawy lub całkowitej wymiany wcześniej niż jest to zwykle wymagane.