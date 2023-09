Mniej kurek i prawdziwków. Ciepły klimat wpłynie na grzybobranie

Zmiany klimatu, które są prognozowane przez naukowców, wpłyną na ilość i skład gatunkowy grzybów, które znajdą się w koszykach kolejnych pokoleń grzybiarzy. Jak podkreśliła dr Marta Kujawska z Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, "Produkcja owocników leśnych grzybów jadalnych w latach 2016-2100 będzie prawdopodobnie o 23 do 93 proc. wyższa w porównaniu do aktualnych danych, głównie ze względu na wydłużenie sezonu owocnikowania, na skutek zwiększonych opadów na początku sezonu i wyższych temperatur pod jego koniec".

Owocnik to część grzyba, która służy do rozmnażania. W przypadku "klasycznych" grzybów kapeluszowych, owocnik składa się z trzonu i kapelusza. Jednak ciało grzyba to nie tylko owocnik, który widzimy gołym okiem, ale cała grzybnia. Jest to w większości sieć niewidocznych gołym okiem, silnie wydłużonych komórek (strzępek), które przenikają podłoże (drewno, glebę, tkanki żywiciela itp.).