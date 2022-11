Mistrzostwa Świata Katar 2022. Technologie i innowacje w piłce nożnej

Dla fanów piłki nożnej na całym świecie najbardziej godną uwagi cechą zawodów będzie z pewnością zaawansowana technologicznie piłka meczowa, zintegrowana z nową technologią FIFA – Semi-automated Offside Technology (SAOT), udoskonaloną wersją istniejącego systemu VAR (video assistant referee).

Mistrzostwa Świata Katar 2022. Piłka napompowana technologią

Piłka Al Rihla (po arabsku "Podróż") ma w swoim rdzeniu najnowszy system zawieszenia (Adidas Suspension System), zawierający czujnik ruchu, który przekazuje jej pozycję na boisku 500 razy na sekundę. Na każdym stadionie znajdzie się 12 dedykowanych kamer monitorujących położenie piłki oraz 29 punktów na ciałach zawodników.

Sztuczna inteligencja przetwarza dane w czasie rzeczywistym. Następnie tzw. RoboRefy będą ostrzegać sędziów VAR – zwanych też asystentami wideo – za każdym razem, gdy dojdzie do spalonego – to znaczy, gdy zawodnik otrzyma piłkę, będąc bliżej bramki przeciwnej drużyny niż jego drugi w kolejności rywal. Powiadomienia zostaną wysłane do sędziów w pobliskim pokoju kontrolnym, którzy zatwierdzą decyzję i przekażą sędziom na boisku, jaką czynność należy wykonać.

Dane generowane przez kamery i piłkę posłużą również do stworzenia automatycznych animacji, które będą mogły być odtwarzane na stadionowych ekranach i w transmisjach telewizyjnych.

Adidas i FIFA twierdzą również, że nowa piłka meczowa otrzymała technologiczne ulepszenia dla lepszej wydajności. Konstrukcja rdzenia ma poprawić dokładność i spójność piłki dla lepszej precyzji, a także pomóc jej unosić się dłużej i bardziej wirować. Ponadto panele warstwy zewnętrznej zawierają specjalną, teksturowaną skórę poliuretanową, która ma zwiększyć jej stabilność w locie i zwrotność.

Mistrzostwa Świata Katar 2022. Klimatyzowane stadiony

Mundial 2022 będzie rozgrywany w listopadzie i grudniu, aby uniknąć intensywnych upałów katarskiego lata. Mimo to temperatury będą prawdopodobnie wynosić około 24 stopni Celsjusza, co stanowi wyzwanie zarówno dla zawodników, jak i widzów. Z tego względu Katar musiał znaleźć sposób na obniżenie temperatury na stadionie do 18 stopni.

Naukowiec Saud Abdulaziz Abdul Ghani z Kolegium Inżynierii Uniwersytetu w Katarze – zwany również Dr. Cool – opracował genialny system chłodzenia stadionu, wykorzystujący połączenie izolacji i ukierunkowanego chłodzenia. Schłodzone powietrze wpada przez kratki na trybunach i duże dysze na boisku. Stosując tę technikę cyrkulacji powietrza, ciepłe powietrze jest następnie wciągane z powrotem, ponownie schładzane, filtrowane i wypychane.

Technologia ta jest o około 40 proc. bardziej zrównoważona niż istniejące techniki, dzięki czemu stadion musi być chłodzony tylko dwie godziny przed imprezą, co znacznie zmniejsza zużycie energii przez obiekt w porównaniu z innymi metodami. Została ona wykorzystana na Stadionie Międzynarodowym Chalifa, a także siedmiu pozostałym stadionach zbudowanych na potrzeby katarskiego mundialu.

Mistrzostwa Świata Katar 2022. Technologia linii bramkowej

Technologia goal-line to techniczny sposób na natychmiastowe określenie, czy cała piłka przekroczyła linię bramkową. Nadal jest ona podstawą w świecie piłki nożnej, odkąd została po raz pierwszy wdrożona w 2014 roku.

Technologia musi wyraźnie wskazywać, czy piłka w pełni przekroczyła linię. Informacja jest przekazywana w ciągu jednej sekundy, co zapewnia natychmiastową reakcję sędziego i pomaga mu podjęciu ostatecznej decyzji. Tylko sędziowie meczowi otrzymują sygnał na swoich zegarkach. System wykorzystuje 14 szybkich kamer zamontowanych na wybiegu stadionu/pod dachem. Dane z kamer są wykorzystywane do tworzenia animacji 3D, która wizualizuje decyzję kibicom w telewizji i na ogromnym ekranie wewnątrz stadionu.

IFAB zdecydowała 5 lipca 2012 roku, że potencjalne wykorzystanie technologii goal-line ma być zaimplementowane w Przepisach Gry, a procedura certyfikacji powinna kontrolować jakość systemów technologii linii bramkowej. Wszystkie stadiony rozgrywek są testowane przez niezależny instytut badawczy przed rozpoczęciem turnieju. Ponadto przed rozpoczęciem każdego meczu sędzia sprawdza, czy system jest włączony i prawidłowo skalibrowany.

Mistrzostwa Świata Katar 2022. Stadion złożony z 974 modułów

Lusail Stadium będzie prawdopodobnie klejnotem Mistrzostw Świata w 2022 roku. Jako największy stadion w Katarze liczący 80 tys. miejsc będzie gościł najwięcej meczów, w tym wielki finał mundialu. Jednak Stadion 974 w Ras Abu Aboud, przemysłowej dzielnicy Doha, o jaskrawym kolorze i pojemności 40 tys. miejsc, jest prawdopodobnie najbardziej innowacyjny.

Stadion 974 jest pierwszym w historii Mistrzostw Świata w piłce nożnej obiektem w pełni modułowym. Zainspirowany zestawem LEGO i skonstruowany z wykorzystaniem kontenerów transportowych zmodyfikowanych tak, by pomieścić siedzenia, łazienki i inne elementy, cały budynek może zostać zdemontowany w ciągu kilku godzin po zakończeniu turnieju w 2022 roku.

Do tego czasu konstrukcja będzie gościć siedem meczów. Stadion może zostać zrekonstruowany w dowolnym miejscu na świecie lub wykorzystany do stworzenia mniejszych obiektów. "974" w jego nazwie oznacza liczbę wykorzystanych kontenerów transportowych. Według FIFA koncepcja ta wnosi nowy poziom zrównoważonego rozwoju i innowacyjności do projektowania stadionów.

