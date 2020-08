Misja na Wenus w 2023 roku? Amerykańska firma chce szukać życia na "siostrze Ziemi"

Prezes konkurenta SpaceX stwierdził, że Wenus jest idealnym miejscem do poszukiwania życia pozaziemskiego. Beck jest zdania, że życie, które powstało na drugiej pod względem odległości od Słońca planecie US wtedy, kiedy przypominała ona Ziemię, mogło przenieść się do jej atmosfery. Według analiz Rocket Lab, badania bezzałogowej misji powinny być prowadzone około 50 kilometrów ponad powierzchnią planety.