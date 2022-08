Misja Artemis 1. NASA podała nowy termin startu

Amerykańska agencja we wpisie na Twitterze doprecyzowała, kiedy będzie chciała powtórnie zrealizować pierwszy start w ramach Artemis 1 . Celem agencji jest start w sobotę 3 września. Okienko startu otwiera się o godzinie 20:17 czasu polskiego i potrwa dwie godziny, do 22:17.

Zgodnie z planami agencji kosmicznych wystartować mają trzy misje Artemis. Artemis 2 ma być zrealizowana w 2024 r. Będzie to misja bliźniacza do Artemis 1, lecz wezmą w niej udział także ludzie. Artemis 3 zaplanowana jest na 2025 r. Wówczas dojdzie do ponownego lądowania człowieka na Księżycu. Będzie to powrót człowieka na Srebrny Glob po raz pierwszy od 1972 roku. Docelowo w orbicie Księżyca ma powstać stacja kosmiczna z modułem mieszkalnym.