Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło aplikację ProteGO Safe do śledzenia koronawirusa

To najnowsza wersja aplikacji, która wykorzystuje narzędzia programistyczne udostępnione przez firmy Apple i Google. Mają one umożliwić śledzenie użytkowników bez naruszania ich prywatności.

- Zachęcam, by wszyscy zainstalowali aplikację ProteGO Safe - mówił na wtorkowej konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. - Dzięki temu cała populacja osób żyjących w Polsce będzie mogła wiedzieć, że nie stykała się z nikim chorym.

- Ani rząd, ani administratorzy nie będą mieli dostępu do informacji zbieranych przez aplikację – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Wszystkie informacje są przechowywane na urządzeniu. Jedynie w momencie ryzyka zakażenia na aplikację przyjdzie odpowiednie powiadomienie.

Pierwsza wersja aplikacji ProteGO Safe działa w oparciu o scentralizowany system, budziło to zastrzeżenia ekspertów o prywatność użytkowników aplikacji. Dopiero po udostępnieniu odpowiednich narzędzi programistycznych przez firmy Apple i Google możliwe było zbudowanie systemu zdecentralizowanego.

Działanie aplikacji ProteGO Safe wygląda następująco: po pobraniu jej na telefon należy się zalogować unikalnym nickiem oraz nadać jej uprawnienia. Od tego czasu aplikacja zapisuje, gdzie i kiedy właściciel spotkał się z innymi osobami (o ile mają one zainstalowaną aplikację). Zapisywanie tych danych odbywa się w nowej wersji lokalnie - na telefonie użytkownika.

Jeśli u kogoś zostanie wykryty koronawirus, to taka osoba otrzyma od SANEPIDu jednorazowy kod PIN, który będzie mogła wprowadzić do aplikacji ProteGO Safe. Po jego wpisaniu, aplikacja wyśle informacje do innych osób, które kontaktowały się z zarażonym. Powiadomieni będą mogli przebadać się na obecność koronawirusa i poddać się kwarantannie.