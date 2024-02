Na dnie Morza Północnego, w płytkich rozlewiskach znajdują się miliony okrągłych lub owalnych dołów, które mają szerokość od kilku do nawet 60 metrów i głębokość ok. 11 centymetrów. Jak zaznacza serwis Live Science, zagłębienia łączą się w większe struktury, przypominające w niektórych miejscach diagram Venna. Początkowo eksperci tłumaczyli ich istnienie uwalnianiem się metanu z dna morskiego.

Eksperci dalej szukali wyjaśnienia zagadki milionów dziur na dnie Morza Północneg. Sięgnęli po echosondę wielowiązkową, która umożliwia badanie dna morskiego w wysokiej rozdzielczości, na co zwraca uwagę Live Science. Dzięki urządzeniu badacze mogli zbadać kształt wgłębień z dokładnością do centymetra. Okazało się, że nie jest on stożkowy, jak miałoby to miejsce w przypadku uwalniania się metanu. Dopiero rozmowa z biologiem i późniejsza współpraca z ekspertami badającymi morświny rzuciła nowe światło na całą sprawę.