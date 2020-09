Milionerzy: pytanie o efekt nocebo za 40 tys. zł. Jak poradziła sobie uczestniczka?

Uczestniczka zdecydowała się zadzwonić do przyjaciółki, jednak ta nie znała odpowiedzi i pani Agata musiała zaufać intuicji. Zdecydowała się zaznaczyć odpowiedź A, co okazało się dobrym wyborem.

Zadaliśmy Polakom pytanie za milion. Zobaczcie, co odpowiedzieli

Co to jest efekt nocebo?

Efekt nocebo to zjawisko towarzyszące efektowi placebo, ale będące jednocześnie jego odwrotnością. Powoduje nasilanie się objawów ubocznych (np. nudności, wymiotów czy bólów głowy), w momencie, gdy pacjent nie wierzy w stosowaną terapię.

Termin po raz pierwszy został użyty w 1961 roku przez Waltera Kennedy’ego i dosłownie oznacza "będę szkodzić" (łac.). Co ciekawe, badania prowadzone przez doktora Arthura Barsky’ego wykazały, że aż 97 proc. alergii na penicylinę to objaw efektu nocebo. Na skutki nocebo najbardziej narażeni są hipochondrycy oraz osoby skłonne do lęków i depresji.