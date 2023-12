MiG-41. Rosyjski myśliwiec, który miał powalić świat na kolana

Nie wiadomo też, czy Rosjanom udało się w ogóle skonstruować prototyp tej maszyny, a terminy pierwszego lotu i potencjalnego wdrożenia MiG-41 do armii - odpowiednio w 2024 lub 2025 r. i 2028 r. wydają się bardzo ambitne. The National Interes, amerykański serwis poświęcony m.in. tematyce militarnej uważa nawet, że ten ostatni jest wręcz niemożliwy do osiągnięcia, ponieważ Rosja już teraz ma problemy z produkcją myśliwców Su-57 . Można więc powiedzieć, że rosyjscy inżynierowi i naukowcy mają przed sobą poważne wyzwanie w postaci udowodnienia, że MiG-41 jest realnym projektem, a nie jedynie kolejnym mitem, który ma utwierdzać świat w przekonaniu, że Rosja wciąż jest potęgą militarną.

Serwis Slash Gear zwrócił uwagę na kilka istotnych kwestii, mogących zaważyć na przyszłości MiG-41. Chodzi przede wszystkim o konstrukcję samolotu zdolnego do osiągania tak dużych prędkości. Loty ponaddźwiękowe wymagają bowiem sporych zapasów paliwa, zwłaszcza jeśli miałyby się odbywać na dużych odległościach. Oznacza to, że MiG-41 musiałby mieć duże, pojemne zbiorniki paliwa, co wpływałoby na jego masę i jednocześnie być dostosowany do tankowania w powietrzu. Kolejną kwestią jest energia i ciepło, wytwarzane podczas poruszania się z tak dużą prędkością.