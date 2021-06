Polacy nie chcą się szczepić? 80 proc. mieszkańców jednego regionu nie przyjęło szczepionki na COVID-19

Antyszczepionkowcy z Podhala

Nie wszyscy podchodzą do możliwości zaszczepienia w tak samo entuzjastyczny sposób. Część mieszkańców Polski zwleka ze szczepieniem lub po prostu z niego rezygnuje. Ma to związek z licznymi, różnymi powodami. Dobrym przykładem takiego podejścia jest Podhale, którego sytuację opisywał Jerzy Toczek na antenie TOK FM. Mężczyzna zwrócił uwagę na to, że 80 proc. mieszkańców tego regionu Polski jeszcze się nie zaszczepiło pomimo prowadzenia licznych akcji promocyjnych.