Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego 2020. W Kielcach rozpoczęły się targi MSPO

W tym roku Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego odbywa się w dniach 8-10 września w Kielcach. Wydarzenie jest realizowane zgodnie z najnowszymi wytycznymi bezpieczeństwa, co jest związane z obecną pandemią COVID-19. Każdy uczestnik wydarzenia musi wypełnić ankietę epidemiologiczną oraz stosować się do obowiązujących zasad.

MSPO 2020 w Kielcach

W trakcie targów prezentowany jest najnowszy sprzęt z Polski oraz zagranicy. Liderzy branży obronnej pokazują m.in. uzbrojenie, sprzęt lotniczy, pancerny, rakietowy, a nawet śmigłowce. Jak można przeczytać na oficjalnej stronie MSPO 2020, w tym roku swoją ofertę zaprezentują również "firmy oferujące nowoczesną technikę łączności, sprzęt radioelektroniczny i optoelektroniczny. Na wystawie znaleźć będzie można również artykuły żywnościowe i urządzenia do przygotowywania posiłków oraz przechowywania i transportu żywności, różnego rodzaju mundury, sprzęt i materiały medyczne".

Targi to nie tylko pokazy sprzętu . W ich trakcie odbywa się wiele wydarzeń towarzyszących, w tym debaty, konferencje oraz seminaria. Od 2004 roku nieodłącznym elementem MSPO są Wystawy Narodowe. W tym roku potencjał obronny zaprezentuje Wielka Brytania. W zeszłym roku swoje możliwości prezentowały Stany Zjednoczone, a największe zainteresowanie wśród odwiedzających wzbudził model myśliwca F-35 i przelot samolotów armii amerykańskiej.

Raytheon Missiles and Defense na targach MSPO

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego jest również ważną przestrzenią współpracy biznesowej. W trakcie targów dochodzi do zawarcia licznych umów. Przykładowo w 2019 roku doszło do podpisania listów intencyjnych dotyczących wyposażenia polskiej armii. Odbyło się to w obecności Mariusza Błaszczaka – Ministra Obrony Narodowej.