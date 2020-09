Facebook i Google ogłaszają plany osiągnięcia neutralności węglowej

Facebook i Google dołączają tym samym do Apple i Microsoftu, zobowiązując się do zaprzestania emitowanie dwutlenku węgla do atmosfery. Technologiczni giganci ogłosili te decyzje niezależnie – informuje The Guardian.

Jednak szczegóły dotyczące planów obu firm znacznie się różnią. Google, który po raz pierwszy zobowiązał się do zachowania neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w 2007 r., zadeklarował, że skompensował wstecz całą emisję dwutlenku węgla, jaką kiedykolwiek wyemitował od czasu swojego powstania w 1998 r. Firma zobowiązała się również do tego, że do 2030 r. będzie korzystać wyłącznie z energii odnawialnej.

Facebook natomiast stwierdził, że już w tym roku ma stać się neutralny węglowo poprzez wykorzystywanie wyłącznie energii odnawialnej. Firma ogłosiła również przyszły cel, zobowiązując się do zerowej emisji netto dla całego swojego "łańcucha wartości" (ciągu przemieniania pomysłu, w konkretny produkt) do 2030 r., obejmuje to zarówno dostawców, jak i użytkowników.

Podobne oświadczenia co Facebook i Google, wystosowały też Apple i Microsoft. W styczniu Microsoft jako pierwszy ogłosił plan obniżenia emisji dwutlenku węgla do 2030 r. i usunięcia wszystkich swoich historycznych emisji do 2050 r. – cel, który Google osiągnął dziś, aczkolwiek Microsoft miał już 23 lata, gdy w 1998 r. założono Google.

Natomiast w lipcu Apple ogłosiło własne plany, by do 2030 roku stać się neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla. W przypadku tej firmy nie chodzi tylko o cały łańcuch dostaw, ale także cykl życia wszystkich produktów, w tym energii elektrycznej zużywanej podczas ich użytkowania.