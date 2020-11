Microsoft Teams nie działa w przeglądarce Internet Explorer 11 – zakończono wsparcie

Microsoft Teams w dobie popularności pracy zdalnej to jedna z lepiej znanych każdemu aplikacji. Komunikator jest bardzo często aktualizowany, a na początku pandemii koronawirusa został szybko przystosowany do nagłego wzrostu zainteresowania ze strony użytkowników.

Serwis MSPowerUser przypomina tymczasem, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Microsoft zakończył wsparcie Teams w przeglądarce Internet Explorer 11. Choć w domowych zastosowaniach jest to archaiczny program, a znakomita większość internautów korzysta z Chrome'a, to w specyficznych zastosowaniach zawodowych Internet Explorer wciąż bywa popularny, przez co niektórzy użytkownicy mogą być zaskoczeni.