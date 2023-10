Miasteczka kontenerowe z Polski. Ukraińcy mają dzięki nim schronienie

Ponad półtorej roku temu, Polska przekazała Ukrainie miasteczka kontenerowe dla uchodźców wojennych, które były wynikiem otwartej inwazji Rosji. Dziś te miasteczka nadal funkcjonują, zapewniając schronienie dla tych, którzy musieli opuścić swoje domy w strefach przyfrontowych. Są one również przygotowane do przyjęcia nowych mieszkańców, jeśli sytuacja na Ukrainie ulegnie pogorszeniu.

Pracownicy ambasady RP w Kijowie odwiedzili trzy takie miasteczka w okolicach Czernihowa na północy Ukrainy. Jak zauważył polski dyplomata Paweł Kochanowicz w rozmowie z PAP, miasteczka są dobrze utrzymane i zamieszkane , często przez rodziny z małymi dziećmi. Spełniają one swoją rolę, stanowiąc realną pomoc dla Ukrainy, która walczy z najeźdźcą.

Jedno z tych miasteczek powstało we wsi Nowoseliwka, nieopodal Czernihowa. Wiosną ubiegłego roku, kiedy Rosjanie nacierali na to miasto, ich czołgi i samoloty zniszczyły setki domów tamtejszych mieszkańców. Czernihów i okolice były oblegane przez ponad miesiąc, ale mimo to nie poddały się wrogowi.