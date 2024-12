Miała wzmocnić rosyjską flotę. Ale stanie się inaczej

Do służby w indyjskiej marynarce wojennej włączono fregatę rakietową INS Tushil. Jest to okręt, który został zbudowany w Rosji i pierwotne plany zakładały, że będzie służył w tamtejszej marynarce wojennej. Moskwa musiała jednak zmienić plany, ponieważ na skutek agresji na Ukrainę utraciła dostęp do niezbędnych podzespołów.