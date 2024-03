Miał być najcięższym zwierzęciem w historii Ziemi. Teraz pojawiły się wątpliwości

W 2023 r. naukowcy odkryli w Peru skamielinę wieloryba, zamieszkującego naszą planetę 37-39 milionów lat temu. Ich uwagę przykuły ogromne, grube kości, które początkowo pomylono nawet z głazami. Eksperci szacowali, że nieznany dotąd gatunek starożytnego wieloryba bije na głowę pod względem rozmiarów płetwala błękintego - ssaka morskiego do tej pory noszącego tytuł największego znanego zwierzęcia w historii Ziemi. Płetwale błękitne mogą osiągać długość nawet 26 metrów i ważyć do 120 ton. Zdaniem badaczy Perucetus colossus mógł ważyć od 85 do nawet 340 ton i osiągać długość od 17 do 20 metrów.