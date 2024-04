Meteory nad Polską. W kwietniu zobaczymy kilka rojów

W kwietniu, jednym z najbardziej aktywnych rojów meteorów są Lirydy. Okres ich aktywności zaczyna się 14 kwietnia i trwa aż do końca miesiąca, czyli 30 kwietnia. Maksimum aktywności tego roju przypada na 22 kwietnia, o godzinie 8:00 czasu polskiego. W tym czasie, w ciągu jednej godziny, można zaobserwować maksymalnie 18 meteorów. Warto jednak zaznaczyć, że bywały lata, kiedy to odnotowywano nawet kilkaset meteorów na godzinę. Przykładowo, w latach 1803 i 1922 obserwowano prawdziwe deszcze meteorów.

Drugim rojem meteorów, który staje się widoczny gołym okiem w kwietniu, są pi Puppidy. Są one aktywne od 15 do 28 kwietnia, a ich maksimum przypada na 23 kwietnia. Liczba meteorów z tego roju jest zmienna i może dochodzić do 40. Meteory z roju pi Puppidy są związane z kometą 26P/Grigg-Skjellerup. Są one znacznie wolniejsze od Lirydów, poruszają się z prędkością 18 km/s. Pierwsze obserwacje pi Puppidów miały miejsce w 1972 roku.