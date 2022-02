Metadane filmu Władimira Putina. Te liczby da się sfałszować

W związku z rozpoczętymi działaniami wojskowymi Rosji na terenie Ukrainy, w sieci jest głośno między innymi o filmie, który został wyemitowany w rosyjskiej telewizji. Nagranie da się pobrać z internetu i jak szybko zwrócono uwagę, data nagania widniejąca w jego metadanych sugeruje, że film powstał już 21 lutego , co ma stanowić dowód, że Rosja była zdecydowana na atak dużo wcześniej, niż oficjalnie to przyznaje.

Do tego nie trzeba wiedzy technicznej z zakresu informatyki, a jedynie powszechnie i legalnie dostępne oprogramowanie. Manipulacja niektórymi metadanymi dokumentów to powszechne działanie z różnych przyczyn. W przypadku grafik wykorzystywanych na potrzeby ilustracyjne w sieci, popularną praktyką jest na przykład całkowite usuwanie metadanych, by grafiki zajmowały mniej miejsca na serwerach, a przez to szybciej wczytywały się strony, które z nich korzystają.