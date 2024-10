Materiał pochłania 99 proc. fal. W tym sieci 5G i 6G

Zespół badawczy z Korea Institute of Materials Science (KIMS) stworzył innowacyjny materiał, który w postaci cienkiej błony o grubości zaledwie 0,5 mm pochłania aż 99 proc. fal elektromagnetycznych. Rozwiązanie to może znacząco pomóc w eliminacji zakłóceń generowanych przez fale. Opracowany materiał stanowi znaczący przełom w porównaniu z dotychczasowymi materiałami ekranującymi. Dotąd pozwalały one na absorpcję jedynie około 10 proc. promieniowania.