Marynarka Wojenna USA wystrzeliła pocisk ze "statku-widma"

USA testują "statki-widma"

"Program Ghost Fleet Overlord jest częścią wysiłków zmierzających do przyspieszenia dążeń Marynarki do włączenia autonomicznych statków do swojej floty", informował w styczniu C. Todd Lopez z Departamentu Obrony USA, cytowany przez Popular Science. Lopez wyjaśniał wówczas, że autonomia statków obejmuje nie tylko pokonywanie wyznaczonych odcinków tras, ale też unikanie kolizji z innymi statkami i przestrzeganie zasad panujących na morzu.