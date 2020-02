Mapa koronawirusa z Wuhan. Pozwala śledzić aktualną liczbę zarażonych i ofiar na całym świecie

Mapa opracowana przez naukowców z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa pozwala śledzić przypadki zarażenia koronawirusem (2019-nCoV) nie tylko w Chinach, ale i na całym świecie. Dane są na bieżąco aktualizowane i odnoszą się do potwierdzonych przypadków.

Mapa zasięgu koronawirusa

Koronawirus: Początki epidemii

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) została poinformowana o rozprzestrzenianiu się nieznanej choroby 31 grudnia 2019 roku. Chodziło o "zapalenie płuc wywoływane nieznanymi czynnikami", wykryte w mieście Wuhan w prowincji Hubei w Chinach - siódmym co do wielkości mieście w Chinach z 11 milionami mieszkańców. Okazało się, że jest to nowy koronawirus (2019-nCoV) przypominający SARS.