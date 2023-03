Łukaszenka w końcu potwierdza. Rosyjski A-50 został uszkodzony

Incydent z udziałem rosyjskiego A-50 AEW&C, do którego doszło 26 lutego w Moczuliszczach, wzbudził wiele emocji. Potęgowały to towarzyszące mu niejasności. Początkowo pojawiły się informacje, że samolot wczesnego ostrzegania i kontroli został całkowicie zniszczony, później - że w ogóle do takiego zdarzenia nie doszło. Dopiero po jakimś czasie do sieci trafiły nagrania z dronów, które pokazywały działania w wojskowej bazie lotniczej, położonej ok. 12 kilometrów od Mińska. Opublikowały je m.in. białoruska grupa monitorująca Belarusian Hajun Project oraz związek białoruskich funkcjonariuszy bezpieczeństwa BYPOL.