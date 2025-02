Ludzkie cienie po wybuchu bomb atomowych. Tylko tyle z nich pozostało

Serwis naukowy Live Science szczegółowo wyjaśnia, jak doszło do powstania "cieni atomowych" . Profesor Michael Hartshorne, emerytowany specjalista radiologii z Uniwersytetu Nowego Meksyku, którego badania przytacza portal, przedstawia mechanizm ich powstawania.

Według jego wyjaśnień, po wybuchu każdej bomby intensywne światło i ciepło rozprzestrzeniły się z punktu implozji, a ludzie i przedmioty napotkane po drodze zasłaniały to, co znajdowało się za nimi, w efekcie czego dochodziło do "pochłonięcia" światła i energii. W wyniku detonacji bomby obszar wokół postaci został naświetlony, ulegając rozjaśnieniu.