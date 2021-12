"Łowcy mrozu" odkryli nowy biegun zimna. To najmroźniejsze miejsce w Polsce

Inspiracją do rozpoczęcia badań były pomiary w alpejskich mrozowiskach. Łowcy stwierdzili, że również w Polsce mogą znajdować się podobne miejsca. "Najwyższe pasmo górskie w Karpatach nie obfituje w ciekawe suche kotły, ale Czerwone Wierchy stanowią pewien wyjątek i wzbudziły nadzieję, że odkryjemy silne zastoisko zimna. Od początku chcieliśmy działać oficjalnie, co jednak okazało się trudne do osiągnięcia. Zaczęliśmy więc od nieoficjalnych prowizorycznych pomiarów, aby przekonać się, czy mieliśmy rację. Zdobyliśmy dane, które dały nam odpowiedź – Litworowy Kocioł to potężne mrozowisko i żadne inne zastoisko zimna w Polsce poza Tatrami nie może z nim konkurować" – wyjaśniają "łowcy mrozu".