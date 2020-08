Lot na granicy rozsądku. Pilot Su-27 omal nie rozbił maszyny metry nad autostradą

Podczas ćwiczeń omal nie doszło do tragedii. Jeden z myśliwców Su-27 uderzył bowiem w znak drogowy podczas lądowania, a wokół znajdowała się grupa ludzi. Już to mogło skończyć się tragedią. Co więcej, pilot podszedł do lądowania zbyt wcześnie i znajdował się na nieodpowiednim odcinku. Było tam pełno gapiów oraz na drodze stały radiowozy.