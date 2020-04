Lodówkomaty, czyli Paczkomaty z żywnością. InPost ustawił je pod marketami

Lodówkomaty to nic innego jak Paczkomaty, do których można zamówić produkty takie jak: warzywa, owoce, mrożonki, produkty świeże, artykuły farmaceutyczne, kosmetyki, torty, ciasta, kwiaty czy upominki. Jak na razie projekt usługi firmy InPost jest na etapie pilotażowym, ale wkrótce może stać się równie popularny, co Paczkomaty.