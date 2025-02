"Lodowiec zagłady". Może podnieść poziom mórz o 65 cm

Lodowiec Thwaites, nazywany często "lodowcem zagłady", budzi niepokój naukowców z całego świata. Znajduje się na zachodzie Antarktydy i grozi mu oderwanie się od kontynentu. Gdyby do tego doszło skutki byłyby odczuwalne na całym świecie, bowiem spowodowałoby to wzrost poziomu mórz o 65 cm. To zagrożenie dla wielu ekosystemów, miast i ludzi zamieszkujących linie przybrzeżne.

Thwaites jest ogromny, a jego powierzchnia porównywalna jest do Wielkiej Brytanii. Woda z jego topnienia odpowiada za 4 proc. wzrostu poziomu mórz na Ziemi. Od 1900 r. poziom mórz wzrósł o ok. 20 cm, co już zmusiło wiele osób do opuszczenia swoich domów.