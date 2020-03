Lodowce topią się coraz szybciej. 400 mln osobom mogą grozić coroczne powodzie

Najnowsze dane opublikowane przez naukowców potwierdzają, że lód na biegunach topu się 6-krotnie szybciej niż w latach 90. Może to mieć katastrofalne skutki, które odczujemy jeszcze przez dziesiątki lat.

Za badania odpowiada zespół składający się 89 naukowców, którzy ostrzegają, że przy takim tempie topnienia lodowców do 2100 roku na obszarach zamieszkiwanym przez 400 mln osób będą groziły coroczne powodzie. Może to być najbardziej niebezpieczne zjawisko powiązane ze zmianami klimatycznymi . Warto w tym momencie przypomnieć również o nowych wirusach, jakie zostały odkryte w jednym z topniejących lodowców .

- Każdy centymetr więcej to więcej powodzi i większa erozja - komentuje profesor Andrew Shepherd z University of Leeds, jeden z głównych autorów badania. - Jeśli Antarktyda i Grenlandia będą traciły lód w tempie przewidywanym przez najbardziej pesymistyczne scenariusze, to do końca wieku poziom oceanów zwiększy się o dodatkowych 17 centymetrów.