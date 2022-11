Leonidy 2022. Nie przegap "deszczu meteorów"

Leonidy to rój meteorów aktywnych od 10 do 23 listopada. Ze względu na swoją widoczność, a także prędkość meteorów, które mogą osiągać ponad 70 km/s, jest niezwykle imponującym widowiskiem. Meteory z tego roju są pozostałościami komety Tempel-Tuttle, która pojawia się w pobliżu naszej planety co około 33 lata.

Serwis Space.com zwraca uwagę, że w tym roku na niebie może pojawić się mniej Leonidów niż zazwyczaj. Ma to związek z oddalaniem się komety Tempel-Tuttle od wewnętrznych planet Układu Słonecznego (Ziemi, Marsa , Merkurego i Wenus) i zbliżaniem do Słońca. Eksperci uważają, że podczas szczytu roju Leonidów, który przypada w nocy z 17 na 18 listopada, na niebie w ciągu godziny może pojawić się 5-10 meteorów. Serwis Urania przedstawia bardziej optymistyczne prognozy, z których wynika, że na niebie będzie można dostrzec przeciętnie 15 meteorów na godzinę.

Jak donosi Space.com eksperci od meteorów Margaret Campbell-Brown i Peter Brown w "Podręczniku obserwatora Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego Kanady" (ang. Observer's Handbook of the Royal Astronomical Society of Canada) wskazują, że szczytowa aktywność Leonidów przypadnie na 18 listopada, na 1:00 czasu lokalnego. Wtedy będą one najlepiej widoczne dla mieszkańców Europy Środkowej i Zachodniej oraz Azji Zachodniej.