Drakonidy 2022. Podpowiadamy, kiedy i gdzie oglądać deszcz meteorów

Drakonidy (nazywane też Giacobinidami) to stały rój meteorów, pojawiających się każdego roku w okresie od 6 do 10 października. Ich maksimum przypada na 8 października . Tego dnia przy sprzyjających warunkach pogodowych można oglądać prawdziwy, astronomiczny spektakl i zobaczyć wiele tzw. spadających gwiazd.

Rój meteorów to pozostałość komety 21P/Giacobini-Zinner , czyli komety okresowej, zaliczanej do rodziny komet Jowisza. Kometa została odkryta w grudniu 1900 r. przez Michela Giacobiniego i powtórnie odkryta w październiku 1913 przez Ernsta Zinnera. Jej nazwa jest ukłonem w stronę odkrywców.

Do obserwacji Drakonidów nie potrzebujemy żadnych specjalnych przyrządów. Spadające gwiazdy będą widoczne gołym okiem przy bezchmurnym niebie. Można jednak zaopatrzyć się np. w amatorski teleskop. Warto też udać się w miejsce oddalone od źródeł jasnego światła i wysokich budynków.

Drakonidy posiadają radiant w gwiazdozbiorze Smoka. Oznacza to, że to właśnie w tym punkcie "rozbiega" się rój spadających gwiazd. Gwiazdozbiór Smoka znajduje się na północnym niebie i rozciąga się wokół Małej Niedźwiedzicy. To właśnie w tym punkcie powinniśmy wypatrywać meteorów.