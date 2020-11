Leonidy 2020. Już w tym tygodniu noc spadających gwiazd

Leonidy to obok perseidów jeden z najlepiej znanych rojów meteorytów, który co roku możemy obserwować na polskim niebie. "Spadające gwiazdy" są pozostałością po komecie Tempel – Tuttle, a coroczny deszcz meteorytów jest jednym z najciekawszych zjawisk, jakie można obserwować na niebie w listopadzie.

Noc spadających gwiazd

Leonidy są również jeden z najszybszych rojów, a prędkość poruszających się meteorytów dochodzi nawet do 72 km/s. Chociaż "spadające gwiazdy" można obserwować od 10 do 23 listopada, to już w nocy z 17 na 18 listopada będziemy świadkiem maksimum roju. Wtedy nad Polską będzie można zaobserwować nawet tysiąc "spadających gwiazd" na godzinę.