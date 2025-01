Legendy mówią o diable. Naukowcy wpadli na nowe tropy dotyczące prehistorycznych śladów

Miejscowa legenda głosi, że to sam diabeł zstąpił z wulkanu, a jego ślady na zawsze pozostały w skale. Stąd prehistoryczne ślady nazwano "ścieżką diabła". Naukowcy przeanalizowali je, by dowiedzieć się więcej o osobnikach, którzy je zostawili. Ustalili, że odciski pozostawione na zboczu nie należą do żadnej nadludzkiej jednostki, a raczej wydają się pochodzić od co najmniej czterech osób o różnych rozmiarach i masie ciała.