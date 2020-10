Legendarny F-117 Nighthawk znów w powietrzu. Nagrano przelot dwóch maszyn nad bazą Miramar

Niewiele było w historii awiacji projektów wzbudzających tyle emocji, co F-117 Nighthawk. Jest symbolem rozwoju technologii stealth, czyli pojazdów o obniżonym poziomie wykrycia. I chociaż oficjalnie od 2008 roku jest wycofany z użytku, to znowu go zaobserwowano. Tym razem nawet parę.

Dwa F-117 Nighthawk zauważone w południowej Kalifornii (US Army)