Latające radary nad Polską. Krążą nad Lublinem i Warszawą

Pierwszy ze wspomnianych samolotów, czyli Boeing E-8C to maszyna rozpoznania pola walki i dowodzenia zaprojektowana i wyprodukowana przez Northrop Grumman. Samolot stworzono na podstawie wysokokadłubowego samolotu pasażerskiego Boeing 707-300. Na jego pokładzie można znaleźć zaawansowane systemy radarów i systemy komunikacyjne, które pozwalają na przekazywanie gromadzonych danych niemal w czasie rzeczywistym. Pomaga to dowódcom w planowaniu i wspieraniu operacji wojskowych, które mają zakłócać bądź opóźniać wrogie działania.

Boeing E-8C posiada cztery silniki Pratt i Whitney TF33-102C. Jego długość to 46,6 m, wysokość 13 m, a rozpiętość jego skrzydeł wynosi 44,4 m. Maszyna może poruszać się z prędkością wynoszącą około 0,52 - 0,65 Macha, a jej zasięg to blisko 9,2 tys. km. Częścią samolotu jest 8-metrowa kopuła. Jest ona zlokalizowana pod przednim kadłubem. Kryje się w niej ponad 7-metrową antena z układem fazowym. Urządzenie pozwala na obserwację obszaru obejmującego prawie 50 tys. kilometrów kwadratowych i jest w stanie wykryć cele znajdujące się w odległości nawet 250 km.

Drugi z samolotów, Boeing RC-135W Rivet Joint, to maszyna zaprojektowana przez Boeinga do zwiadu elektronicznego i fotograficznego dla Sił Powietrznych USA (USAF). RC-135 został zbudowany na bazie maszyny transportowej Boeing C-135 Stratolifter. Wersja RC-135 jest wyposażona m.in. w zestaw czujników do śledzenia i identyfikacji sygnałów geolokalizacji w widmie elektromagnetycznym. Maksymalna prędkość samolotu wynosi 870 km/h, a jego zasięg to 6500 km.