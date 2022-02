Boeing E-8C nad Polską. To amerykański samolot rozpoznania pola walki i dowodzenia

W związku z rosnącymi napięciami w Europie Wschodniej w przestrzeni powietrznej nad Ukrainą pojawia się coraz więcej amerykańskich samolotów oraz dronów, które wykonują m.in. misje obserwacyjne i zwiadowcze. Jak wynika z danych prezentowanych przez serwis FlightRadar24, jedną z takich maszyn jest Boeing E-8C Joint STARS, który wyruszył z bazy w Niemczech, pojawił się nad Polską i Ukrainą. Obecnie (według danych z godz. 13:15) samolot znajduje się w okolicach Kielc i wraca do macierzystej bazy.

Boeing E-8C Joint STARS to samolot rozpoznania pola walki i dowodzenia, stworzony na podstawie Boeinga 707-300, czyli wysokokadłubowego samolotu pasażerskiego. Za jego produkcję odpowiada amerykański koncern technologiczny i obronny Northrop Grumman .

Jak można przeczytać na oficjalnej stronie Sił Powietrznych USA, Boeing E-8C to maszyna wykorzystywana do zarządzania walką powietrzną, dowodzenia i kontroli, wywiadu, obserwacji i rozpoznania. Jej podstawowym zadaniem jest wsparcie dowódców znajdujących się na ziemi i w powietrzu poprzez obserwacje, w celu wspierania operacji wojskowych, które przyczynią się do opóźnienia, zakłócenia oraz niszczenia sił wroga.