Laptopy dla graczy tańsze o ponad 1 tys. zł. Przegląd kwietnia 2022

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.

Kiedy w latach 90. ubiegłego stulecia zaczynałem swoją przygodę z komputerami PC od urządzenia przenośnego, zagrywając w Doom II, Test Drive czy Quake, wiele osób trzymało się twierdzenia, że laptopy nie służą do grania. Okazuje się, że byli w ogromnym błędzie. Producenci komponentów i komputerów stworzyli specjalne serie produktów przeznaczone właśnie dla graczy. Cenowo często są one porównywalne do sprzętów wykorzystywanych przy obróbce filmów czy projektowaniu budynków, ale od czego są przeceny. Te mogą być całkiem spore i sięgać nawet 1,5 tys. zł. W poniższym przeglądzie znajdziecie 5 laptopów gamingowych, których ceny został ostro ścięte.

Równy tysiąc

Na pierwszy ogień idą komputery przecenione o równy tysiąc złotych. Co tu znajdziemy? Zacznijmy od Asus TUF Gaming F15 z ekranem o przekątnej 15'6" i procesorem Intel Core i5-10300H. Za grafikę odpowiada NVIDIA GeForce GTX 1650 z 4 GB pamięci. Są tu również 16 GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 512 GB. Obudowa laptopa ma powłokę plastra miodu, co zwiększa przyczepność i zapobiega przesuwaniu się po blacie. Waga komputera to zaledwie 2,3 kg. Całość spełnia wymogi wojskowej normy MIL-STD-810H, a więc komputer powinien dzielnie znieść upadki, wilgoć i ekstremalne temperatury Częstotliwość odświeżania matrycy to standardowe 144 Hz. Głośniki zaprojektowano tak, by symulowały wrażenia z odsłuchu zestawu 7.1. Bateria ma zapewnić nawet 14 godzin pracy.

Druga propozycja jest mocniejsza i ma większy ekran. Mowa o Lenovo Legion 5 17ACH6H z matrycą o przekątnej 17,3", procesorem AMD Ryzen 5 5600H i kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3060, która ma 6 GB pamięci. Pojemność dysku SSD to 512 GB. Do dyspozycji jest 16 GB pamięci operacyjnej DDR4 z możliwością rozbudowy do 32 GB. Producent przewidział w tym celu dwa gniazda. Masa 3 kg to całkiem niezły wynik jak na tak duże urządzenie. Ciekawy jest jednak tryb automatycznej optymalizacji Lenovo Legion AI Engine, który dostosowuje wydajność komputera do odtwarzanej treści. Klawiatura TrueStrike jest miękka i szybka. Skok klawiszy to zaledwie 1,5 mm. Obudowa została zaprojektowana z myślą o wydajnym chłodzeniu.

Bez jednego grosza

Kolejnym graczem jest Acer Nitro 5 AN515-57 przeceniony o prawie 1,2 tys. zł. Dlaczego prawie? Bo jego cena została obniżona o 1100,99 zł. Znajdziecie tu procesor Intel Core i7-11800H, 16 GB pamięci RAM DDR4, kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050 z 4GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności aż 1TB. Matryca ma przekątną 15,6". Dwa wentylatory i poczwórny otwór wylotowy zadbają o odpowiednie chłodzenie. Próg aktywacji klawiszy wynosi 1,6 mm, a klawisze WSAD zostały wyróżnione tak, by łatwiej je dostrzec. Dwa głośniki pracują w technologii DTS:X Ultra zapewniając trójwymiarowe brzmienie.

Mocne cięcie

Laptop Dell G3 3500-8147 został przeceniony aż o 1,4 tys. zł. Na pokładzie mamy procesor Intel Core i5-10300H, 8GB pamięci RAM, kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti z 4 GB RAM oraz dysk SSD o pojemności 1TB. Pamięć operacyjną możecie rozbudować do 32GB. Producent nie zastosował tu jednak wielu fajerwerków, Dzięki głośnikom Nahimic 3D dźwięk będzie realistyczny, a rozgrywka bardziej emocjonująca. Waga komputera to zaledwie 2,56 kg.

Więcej się nie da?

Okazuje się, że z przeceną można zbliżyć się nawet do 1,5 tys. zł i tu pokazuje się na przykład Acer Predator Triton 300 SE PT314-51S, którego cena spadła o 1430,99 zł. Na pokładzie dzieje się dużo dobrego - procesor Intel Core i5-11300H, 16 GB pamięci RAM, dysk SSD 512 GB i karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB to tylko niektóre z jego zalet. Obudowę wykonano z metalu, a matryca o przekątnej 14" ma wąskie ramki, które nie rozpraszają uwagi. Bateria wystarcza nawet na 10 godzin rozgrywki. O chłodzenie dbają wentylatory AeroBlade 3D i technologia Vortex Flow, która kieruje ruchem powietrza. To zapewnia maksymalną wydajność całego układu.