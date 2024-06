Kwitnie i pachnie całe lato. Kleszcze nie lubią jej zapachu

Pysznogłówka ogrodowa najlepiej rośnie w miejscach nasłonecznionych lub półcienistych. Okres jej kwitnienia trwa od lipca do września , co zapewnia długi czas cieszenia się jej widokiem. Gleba powinna być żyzna i lekko wilgotna, jednak nie zbyt mokra.

Pielęgnacja pysznogłówki polega głównie na regularnym podlewaniu i przycinaniu. W upalne dni roślina wymaga częstszego podlewania, ale należy unikać nadmiaru wody. Przycinanie powinno być przeprowadzane po przekwitnięciu, co pobudza roślinę do ponownego kwitnienia. Pysznogłówka jest rośliną mrozoodporną, więc nie wymaga okrywania na zimę.

Pysznogłówka ogrodowa to nie tylko piękna, ale i praktyczna roślina do każdego ogrodu. Dzięki swojej zdolności do odstraszania kleszczy i przyciągania pożytecznych owadów, stanowi idealny dodatek dla miłośników ogrodnictwa. Jeśli chcesz cieszyć się jej urokami, warto zasadzić ją już teraz.