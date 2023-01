Kwadrantydy 2023. Jak i kiedy oglądać noc spadających gwiazd?

W czasie maksimum możemy zwykle obserwować między 60 a 200 "spadających gwiazd" na godzinę. W tym roku NASA szacuje, że będzie to ok. 80 obiektów. Jednak nawet przy mniejszej aktywności, Kwadrantydy są bardzo widowiskowe - są widoczne na niebie jako jaśniejsze i dłuższe punkty niż inne "spadające gwiazdy". Nad Polską będą one widoczne ok. 4:40 CET , czyli kilka godzin przed świtem. To dobra wiadomość, ponieważ często maksimum roju rozmija się z europejskimi nocami.

Styczeń będzie obfitować w ciekawe zjawiska na nocnym niebie. Jeszcze 3 stycznia miłośnicy astronomii będą mogli zaobserwować koniunkcję Księżyca z Plejadami. Zjawisko bardzo widowiskowe, chociaż trudne do fotografowania, ponieważ Srebrny Glob zbliża się do pełni, a tym samym świeci bardzo jasno. A jeśli mowa już o Księżycu, to pierwsza pełnia w tym roku przypada na 7 stycznia. Od 17 do 28 stycznia Wenus będzie przebywać w złączeniu z Saturnem, a koniunkcja planet przypadnie na 22 stycznia. Będzie to można zobaczyć przez zwykłą lornetkę. Do tej pary 23 stycznia dołączy również Księżyc, co może być nie lada gratką dla fotografów.