Kupili samoloty Rosjan. Teraz mają ogromne problemy

Jak-130 to rosyjski samolot szkolno-treningowy . Jest produkowany przez Zakłady Lotnicze Sokół Irkut. Został oblatany w 1996 r, ale po raz pierwszy zaprezentowany publicznie dopiero w 2005 r., w związku z czym nie może być uznawany za przestarzałą jednostkę.

Jak-130 cechuje się długością niespełna 12 m oraz rozpiętością 9,72 m. Masa startowa tego samolotu wynosi 6,5 t, co przy jednoczesnej obecności dwóch silników turboodrzutowych AI-222-25 pozwala pilotowi na osiąganie prędkości nieco ponad 1 tys. km/h oraz pułapu do 13 tys. m.

9 maja 2024 r. w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie katastrofy samolotu Jak-130 należącego do Bangladeszu. Występnie za jej przyczynę uznano pożar na pokładzie , ale dokładne ustalenia będą znane dopiero po zbadaniu wraku.

Ukraiński serwis Defence Express specjalizujący się w tematyce militarnej zawraca jednak uwagę na fakt, że nie jest to pierwszy wypadek z udziałem tego samolotu. Co najmniej kilka miało to miejsce w Rosji i raz na Białorusi (w 2021 r.), ale szczególnie pechowo wyglądają losy tej jednostki właśnie w Bangladeszu.