Kula ognia nad Tasmanią. Niesamowite nagranie meteorytu [Wideo]

W środę (18 listopada) około 21:21 czasu lokalnego, jasnozielony meteoryt przemknął nad Tasmanią, po czym zniknął nad Morzem Tasmana. Prawdopodobnie żaden fragment meteorytu nie predostał się przez atmosferę, ale jeżeli mu się udało, to spoczywa już na dnie morza. Jednak kilkusekundowy lot "ognistej kuli" udało się zarejestrować z pokładu statku badawczego Investigator. Nagranie możecie zobaczyć poniżej:

Zobacz: Meteor uchwycony przez CSIRO Research Vessel Investigator [Wideo]

- Meteoryt przeciął niebo bezpośrednio nad statkiem, a następnie zniknął - komentuje kierownik rejsu CSIRO John Hooper . - Mieliśmy niezwykłe szczęście, że widzieliśmy to gołym okiem, ale także, że kamerom udało się to zarejestrować. Rozmiar i jasność meteorytu były niesamowite.

Niestety nagrany materiał jest czarno-biały, ale naukowcy twierdzą, że meteoryt wyglądał niczym jasnozielona, płonąca kula. Wbrew pozorom, nie byłoby to tak dziwne, ponieważ " wiele ognistych kul zmienia kolor na zielony , a następnie pomarańczowy, gdy wchodzi głębiej w atmosferę", wyjaśnia Eleanor Sansom, kierownik projektu sieci Desert Fireball Network.

Jednak to nie kolor, a jasność pozwala zidentyfikować wielkość i szybkość obiektów wchodzących w naszą atmosferę. I chociaż meteoryt nad Tanzanią wyglądał niesamowicie, to nie jest to rzadkie wydarzenie.