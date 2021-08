Ktoś fałszuje dane wojskowe. Ponad 100 incydentów z okrętami wojennymi

Odwoływanie się do fałszywych lokalizacji mogłoby pozwolić Rosji przedstawiać Europę oraz NATO jako agresorów, którzy celowo naruszają jej wody terytorialne. To z kolei, teoretycznie, mogłoby tłumaczyć podejmowanie działania odwetowe. Pomimo tego, że Rosja zaprzecza doniesieniom na temat jej hakerskich działań, historia pokazuje, że państwo wielokrotnie wykorzystywało dezinformację i sfałszowane informację do podsycania napięć politycznych, które sprzyjają realizacji jej własnych celów.