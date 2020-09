Kto dostanie szczepionkę na koronawirusa? Pomysł ekspertów wzbudza konstrowersje

Komitet Narodowych Akademii Nauk, Inżynierii i Medycyny zaproponował sposób przydzielania szczepionki na koronawirusa, jeśli ta już powstanie i będzie w powszechnym użyciu . Zalecają, by priorytetowo traktować ratowników i pracowników służb medycznych. W następnej kolejności powinni być szczepieni seniorzy.

Z takimi zaleceniami nie zgadzają się jednak wykładowcy Johns Hopkins University i University of Southern California. Nie negują oni, że pracownicy służby zdrowia powinni mieć priorytet, jednak ich zdaniem w następnej kolejności szczepionki powinny być podawane przede wszystkim największej grupie nosicieli.

W przypadku pandemii COVID-19 są to osoby młode, które najczęściej przechodzą infekcję bezobjawowo. Tym samym stanowią największe zagrożenie dla dalszego rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2.

Ochrona najsłabszych jest kluczowym elementem zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii od lat 50. XX wieku. Jednak eksperci z JHU zwracają uwagę, że “lepszym sposobem ochrony osób starszych jest kontrolowanie rozprzestrzeniania się wśród młodzieży, co często oznacza wczesne szczepienie dzieci w wieku szkolnym”.

Szczepionka na koronawirusa dla młodych czy seniorów?

Doświadczenia ostatnich kilku miesięcy pokazały, jak ważne jest zrozumienie transmisji SARS-CoV-2. Niedawne badanie wykazało, że zaledwie 10 proc. zakażonych przyczynia się do 80 proc. infekcji. Większość z nich nie wykazuje przy tym żadnych objawów. Jak zauważają eksperci, styl życia większości seniorów zwykle nie sprzyja rozprzestrzenianiu się wirusa w dużych grupach, ponieważ nie prowadzą oni tak aktywnego życia towarzyskiego, jak młodzież.

Z drugiej strony osoby młode, które często spędzają czas w dużym gronie znajomych, są najbardziej narażeni na zakażenie. Są oni co prawda odporniejsi i ryzyko wystąpienia poważnych objawów u nich jest znikome. To jednak sprawia, że często są mniej uważni, co może powodować dalsze przenoszenie się koronawiursa.