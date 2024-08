Księżyc oddala się od Ziemi. Konsekwencje mogą być poważne

W najnowszych badaniach eksperci skupili się na obserwacjach Księżyca i analizie skał liczących ok. 90 milionów lat. W ten sposób potwierdzili, że Srebrny Glob oddala się od Ziemi. Co więcej, naukowcy uważają, że stopniowe odsuwanie się Księżyca będzie miało znaczące konsekwencje. Tempo, w jakim oddala się naturalny satelita Ziemi, czyli ok. 3,8 centymetra rocznie wpływ na długość dnia.

Jeszcze 1,4 mld lat temu dobra na naszej planecie trwała nieco ponad 18 godzin. Obecnie mamy do czynienia z dniami o długości 24 godzin. Według ekspertów za 200 milionów lat doba wydłuży się do 25 godzin. Wynika to m.in. z grawitacyjnych interakcji pomiędzy obydwoma ciałami niebieskimi, a w zwłaszcza siłom pływowym pomiędzy Ziemią i Księżycem. Siły pływowe są większe, gdy odległości Księżyca i Słońca są mniejsze i odwrotnie, są on słabsze, gdy te odległości są większa.