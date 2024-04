Tajemnica "odwróconej" geologii Księżyca. W końcu ją poznaliśmy

Nowe odkrycie naukowców z University of Arizona rzuca nowe światło na tę historię. Nasza wiedza na temat powstania Księżyca pochodzi głównie z analizy skał pobranych podczas misji Apollo oraz z modeli teoretycznych. Skały te zawierają nietypowo wysokie stężenie tytanu. Badania satelitarne wykazały, że te wulkaniczne, bogate w tytan skały są zlokalizowane głównie po stronie Księżyca zwróconej w kierunku Ziemi.

Profesor Jeff Andrews, autor publikacji, która ukazała się w piśmie "Nature Geoscience", mówi: "Nasz Księżyc dosłownie wywrócił się na lewą stronę. Jednak niewiele fizycznych dowodów wskazywało na tę konkretną sekwencję wydarzeń, jaka zachodziła w czasie krytycznej fazie historii Księżyca . Rodziło to wiele dyskusji odnośnie szczegółów całego procesu".

Nie było na przykład wiadomo, czy materiały zawierające tytan zapadały się powoli w trakcie, gdy powstawały, czy w szybkim tempie, po stwardnieniu powierzchni Księżyca. Nie było też jasne, czy minerały te zapadały się globalnie, we wszystkich rejonach i potem wróciły na powierzchnię z jednej strony, czy może zapadały się podobnie, asymetrycznie. Badacze nie wiedzieli też, czy zapadały się jako jedno wielkie skupisko masy, czy wiele małych.

W nowym badaniu naukowcy porównali symulacje zapadających się bogatych w ilmenit warstw z danymi o grawitacyjnych anomaliach uzyskanymi z satelity NASA GRAIL. Odkryli, że dane grawitacyjne okazały się pokrywać z wynikami symulacji oraz, że dane z GRAIL można wykorzystać do przewidzenia dystrybucji ilmenitu, który pozostał po tym, gdy większość tego materiału się zapadła.

Kierujący pracami Weigang Liang mówi: "Według naszych analiz modele i dane pokazują spójną historię. Materiał z ilmenitem przemieścił się na stronę skierowaną ku Ziemi i zapadł się do wnętrza w postaci kaskady cienkich płyt. Pozostały po tym pewne resztki, które powodują anomalnie w polu grawitacyjnym Księżyca rejestrowane przez GRAIL".

Analiza dostarcza również informacji o czasie wspomnianych wydarzeń. Liniowe anomalie grawitacyjne są przerywane największymi i najstarszymi kraterami uderzeniowymi, widocznymi na zwróconej ku Ziemi stronie. To oznacza, że musiały powstać wcześniej. Bogata w ilmenit warstwa zapadała się więc ponad 4,2 mld lat temu, co zgadza się też ze śladami wulkanicznymi.

"Po raz pierwszy mamy fizyczne dowody pokazujące nam, co działo się we wnętrzu Księżyca podczas krytycznej fazy jego ewolucji. To naprawdę ekscytujące. Okazuje się, że najwcześniejsza jego historia jest zapisana pod powierzchnią i potrzebne były tylko odpowiednie modele, aby tę historię odkryć" – mówi prof. Andrews-Hanna.