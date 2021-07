Krowa, jakiej świat jeszcze nie widział

Najmniejsza krowa świata

Właściciele Rami złożyli wniosek do Księgi rekordów Guinnessa o uznanie krowy za najmniejszą na świecie. Liczą, że zostanie on rozpatrzony pozytywnie. Zwierzę najprawdopodobniej nigdy nie osiągnie większych rozmiarów, co zaznaczył Sajedul Islam, główny weterynarz rządowy w regionie, w rozmowie z AFP.