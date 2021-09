Król Julian zostanie bez poddanych? Sytuacja lemurów jest dramatyczna

W rzeczywistości trzymanie lemurów w domu jest groźne dla obu stron. Jak tłumaczy organizacja Lemur Conservation Network, są to stworzenia społeczne, żyjące w dużych grupach do 24 osobników – realnie cierpiące bez towarzystwa. Poza tym, "to dzikie zwierzęta, a dzikie zwierzęta mają naturalne instynkty, które pomagają im przetrwać. U lemurów trzymanych jako zwierzęta domowe, te instynkty często powodują nieprzewidywalną agresję. Chociaż wyglądają słodko i przytulnie, mogą gryźć i drapać, a także wyrządzić swoim ludzkim opiekunom poważniejszą krzywdę".