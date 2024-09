Kret w ogrodzie. Powód do radości, nie do narzekania

Wynika to z faktu, że krety zjadają owady i inne bezkręgowce, co z kolei może pomóc pozbyć się zwierząt, które stanowią faktyczne zagrożenie naszych urlop, takich jak turkuć podjadek, który zjada korzenie roślin, a także różnego rodzaju pędraki, drutowce czy ślimaki.

- Te małe ssaki oczyszczają więc ogród ze zwierząt, które niszczą rośliny i plony. Wprawdzie zjadają również dżdżownice, ale same spełniają podobną do nich rolę, ponieważ przekopują i spulchniają glebę, dzięki czemu może ona być lepiej napowietrzona i nawodniona – tłumaczył biolog.

Krety polują także na mniejsze ssaki, takie jak myszy czy nornice, co przynosi dodatkową ulgę dla przydomowych ogrodów. Jak zauważa prof. Karol Zub, krety mogą czasem uszkodzić korzenie hodowanych przez nas roślin czy też wykopać kopiec na samym środku trawnika, co może być zmartwieniem dla jego właściciela, ale co do zasady, obecność kreta przynosi więcej korzyści.